Les marchands ambulants tapent sur la table pour se faire entendre : « Il est temps que les manifestants cessent de détruire nos marchandises… »

Les marchands ambulants fustigent le mutisme des autorités face aux énormes dégâts que leur causent les manifestants à chaque descente dans les ruelles du centre-ville.



Au rond-point de Sandaga, le mouvement « And Aar Sénégal » constitué par des commerçants, lors de leur conférence de presse tenue ce mercredi, crie son exaspération à l'endroit des autorités pour qu'elles les assistent dans la sécurisation de leurs marchandises.



Oumar Dramé, président du mouvement, affirme que leurs marchandises font souvent les frais des échauffourées entre manifestants et forces de l’ordre.



« Le réveil citoyen », un autre mouvement s'est joint à la danse pour dénoncer les mêmes faits. Domicilié au "Crédit Foncier", en centre-ville, le président de ce mouvement, en plus de cette complainte, appelle les citoyens sénégalais à plus responsabilité face une quelconque manipulation de certains leaders politiques.



Ainsi, en prélude à la manifestation prévue demain contre la loi sur le parrainage, il sensibilise ses concitoyens pour qu'ils adoptent un comportement non-violent et responsable...