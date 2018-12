Les leçons et vœux de Abdoulaye Sèye Moreau, parrain du 14ème gala de l'Anps

En tant que parrain, Abdoulaye Sèye Moreau a tenu un discours classique sur la forme et sur le fond, à l'occasion du 14e gala de l'Anps, samedi, à Sorano. L'ancien président de FIBA Monde a profité d'une allocution prononcée devant des journalistes, sportifs et anciennes gloires, pour faire passer quelques vœux et leçons. "Père Moreau" s'est livré à un discours rempli de sens...