Les Lions Domptent les Étalons : Le Sénégal Échappe au Piège Burkinabé et s’impose 1-0 dans un match sous tension...Habib Diarra, le Héros Inattendu

Dans un stade du 26 mars en ébullition, les Lions du Sénégal ont su arracher une victoire de justesse face aux Étalons du Burkina Faso, en match de qualification pour la CAN 2025. C’est Habib Diarra, entré en jeu en fin de rencontre, qui a offert un précieux 1-0 aux siens, permettant aux hommes de Pape Thiaw de consolider leur place en tête du groupe.

Retour sur un match âprement disputé qui aura tenu les supporters en haleine jusqu’au bout.



Une première mi-temps sans concrétisation



Le match débute sur un équilibre entre les deux équipes. Dès les premières minutes, le Sénégal impose un rythme offensif, avec notamment un corner à la 24ème minute tiré par Idrissa Gana Gueye. Kalidou Koulibaly, d’une tête puissante, voit malheureusement sa tentative passer à côté du but burkinabé. Les Burkinabés répondent immédiatement avec une contre-attaque rapide, mais leur attaquant Youssoupha, après un contrôle de la poitrine, tire largement à côté.



Malgré les encouragements bruyants des supporters sénégalais et quelques actions remarquables, notamment un coup franc bien frappé par Gana Gueye à la 43ème minute, les Étalons restent solides en défense. La première mi-temps s’achève sur un score nul et vierge, les deux équipes rentrant aux vestiaires sans avoir réussi à prendre l’avantage.



Un second acte plein de suspense



La deuxième mi-temps démarre sur un faux départ pour les Burkinabés, pris en position de hors-jeu dès les premières minutes. Mais le Sénégal réagit avec une belle combinaison entre Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Gana Gueye, même si la défense burkinabée parvient à interrompre cette action prometteuse. Les Burkinabés tentent leur chance à la 53ème minute sur une contre-attaque menée avec efficacité, mais le gardien sénégalais Edouard Mendy sauve son équipe d’une belle parade.



À la 61ème minute, un coup franc burkinabé frôle l’ouverture du score en frappant le poteau, pour le plus grand soulagement des Sénégalais. De leur côté, les Lions n’abandonnent pas, Sadio Mané et Ismaïla Ndiaye tentant de surprendre le portier burkinabé à la 64ème minute.



Le tournant du match : Habib Diarra frappe fort



Alors que les minutes défilent et que la tension monte dans les tribunes, Habib Diarra, tout juste entré en jeu, prend les choses en main à la 83ème minute. Sur une frappe puissante et bien placée, il trompe le gardien burkinabé F arid Ouedraogo pour ouvrir le score. Ce but déclenche l’euphorie des supporters sénégalais, conscients de l’importance de cette avance dans un match aussi disputé.