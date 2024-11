Les Lames de l’ivresse : quand une sœur alcoolique devient un danger pour sa propre famille,F.Sylla écope 3 mois Ferme

Fatoumata Sylla, 30 ans, a une fois de plus été traînée devant la justice pour des actes de violence envers sa propre famille. Sous l’effet de l’alcool, cette mère d’un garçon de 15 ans est devenue un cauchemar pour ses proches. Le quotidien L’Enquête rapporte qu’elle a été condamnée hier à trois mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits, après avoir blessé sa petite sœur Adja Sylla avec un couteau lors d’une dispute familiale.



Les faits remontent à une soirée mouvementée chez leur mère, où Fatoumata, en état d’ébriété, a déclenché une altercation avec son petit frère. Adja, tentant de jouer les médiatrices, a été poignardée dans la mêlée. Si Fatoumata conteste les accusations de menaces de mort, elle a reconnu devant le tribunal avoir blessé sa sœur.



Sa grande sœur, Khady Sylla, a décrit un quotidien marqué par la peur et les agressions répétées. “Quand elle est ivre, elle devient incontrôlable. Nous avons essayé la désintoxication et les marabouts, mais rien n’y fait. Nous ne voulons qu’une chose : qu’elle cesse de venir nous attaquer,” a-t-elle confié au tribunal, dans des propos relayés par L’Enquête.



Malgré les appels à la clémence de son avocat, le tribunal a reconnu Fatoumata coupable de violences, détention d’arme blanche et menaces. Si Adja Sylla, la victime, n’a pas comparu, ses intérêts civils seront examinés ultérieurement. Quant à Khady, elle a été déboutée de son action, son unique souhait restant que Fatoumata change de comportement pour préserver leur sécurité et celle du jeune fils de l’accusée.



Ce drame familial, comme le souligne L’Enquête, illustre les ravages de l’alcoolisme et la complexité des conflits intra-familiaux. Pour Fatoumata Sylla, ces trois mois derrière les barreaux représentent une opportunité de se confronter à ses démons. Mais reste à savoir si elle pourra un jour renouer des liens apaisés avec ceux qui, malgré tout, continuent d’espérer en sa rédemption.