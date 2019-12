Les Images du mariage de Laurent Sène, DG de la chaîne d’hôtels Fleur de Lys et son épouse Aida Sène.

Ils se sont dit oui dans Dieu et les Hommes.

Entourés de leurs proches, ils ont renouvelé leurs vœux de vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Le Directeur Général de la Chaine d’hôtels Fleur de Lys et son épouse ont fêté leur union dans le cadre idyllique du Marina Bay en ce jour du 14 Décembre 2019.