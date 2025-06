Les Eurobonds du Sénégal en Baisse Après les Déclarations du FMI

Les obligations internationales du Sénégal libellées en dollars ont enregistré une baisse significative vendredi, suite aux déclarations du Fonds Monétaire International (FMI) concernant la résolution du problème de déclaration erronée des données sur la dette du pays. Le FMI a indiqué que ce processus serait long, ce qui a accru la nervosité des marchés.



Selon les données de Tradeweb, les obligations sénégalaises arrivant à échéance en 2033 ont chuté de 1,35 centime, s'échangeant désormais à 67,72 centimes pour un dollar. Les obligations à plus longue échéance, arrivant à terme en 2048, ont également été affectées, perdant 1,12 centime pour s'établir à 59,97 centimes pour un dollar.



Leo Morawiecki, spécialiste en investissement chez Aberdeen, une société de gestion d'actifs basée à Londres, a souligné la nervosité du marché face à cette situation. "On nous a promis les chiffres définitifs de l'audit, une dérogation, un programme du FMI, mais les dates et les délais ne cessent d'être repoussés," a-t-il déclaré.



Les marchés s'attendaient à une résolution ou, du moins, à une feuille de route claire d'ici le milieu de l'année. Cependant, le FMI n'a pas fourni de calendrier précis lors de sa conférence de presse jeudi. Julie Kozack, directrice de la communication du FMI, a expliqué que le règlement de ce cas complexe de fausse déclaration nécessitait "un processus rigoureux et long" et que le FMI continuait de travailler avec les autorités sénégalaises.

Avec ConfidentielDakar