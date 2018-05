Les 23 Bleus pour le Mondial : Avec Florian Thauvin et Nabil Fekir, sans Adrien Rabiot ni Dimitri Payet

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste de 23 joueurs pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Florian Thauvin et Nabil Fekir sont retenus, ainsi que Steven Nzonzi. Adrien Rabiot est suppléant, Dimitri Payet est forfait.



Alors que l'équipe de France débutera sa Coupe de monde le 16 juin face à l'Australie, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste de 23 joueurs pour le Mondial en Russie. Il a aussi dévoilé une liste de onze suppléants, qui ne seront pas à Clairefontaine, mais devront se tenir prêts en cas de blessure d'un membre des 23, jusqu'au 4 juin.



Le Marseillais Florian Thauvin et le Lyonnais Nabil Fekir ont été retenus parmi les sept attaquants de la liste des 23. Les latéraux Djibril Sidibé et Benjamin Mendy, de retour de blessure, sont bien là. La doublure de Mendy à gauche de la défense sera Lucas Hernandez, Lucas Digne étant suppléant. Au milieu, la surprise est l'absence du Parisien Adrien Rabiot. Didier Deschamps a préféré retenir le Sévillan Steven Nzonzi. «Une équipe ce n'est pas que des stars, il n'a pas de génie mais il est très efficace dans son rôle. C'est une question par rapport au poste qu'il évolue», a justifié Deschamps.



Dimitri Payet, qui a aggravé sa blessure à une cuisse lors de la finale de la Ligue Europa mercredi, est forfait. «Sans blessure, c'était un candidat sérieux à un poste dans les 23, il a joué la première demi-heure de la finale, sa situation s'est aggravée. Il y a un délai de récupération pour ce type de blessure de 3 semaines avant d'être apte à jouer. Mais comme c'est musculaire, il y a un risque important de nouvelle récidive», a expliqué Deschamps.



La liste de 23 de l'équipe de France :



Gardiens (3) : Hugo Lloris (Tottenham/ANG), Steve Mandanda (OM), Alphonse Areola (PSG).



Défenseurs (8) : Djibril Sidibé (Monaco), Benjamin Pavard (Stuttgart/ALL), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (PSG), Adil Rami (OM), Benjamin Mendy (Man. City/ANG), Lucas Hernandez (Atlético de Madrid/ESP)



Milieux (5) : Paul Pogba (Man. United/ANG), Corentin Tolisso (Bayern Munich/ALL), Blaise Matuidi (Juventus Turin/ITA), Ngolo Kanté (Chelsea/ANG), Steven Nzonzi (Séville FC/ESP)



Attaquants (7) : Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ANG), Kylian Mbappé (PSG), Ousmane Dembélé (FC Barcelone/ESP), Florian Thauvin (OM), Nabil Fekir (Lyon), Thomas Lemar (Monaco).





