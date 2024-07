Les 100 premiers jours de Diomaye/ Amadou Bâ prend date: « Dinaa Ci Ñeuw Fane Yii… »

C’est à l’occasion du 5e anniversaire du rappel à Dieu du défunt secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng que l’ancien premier ministre a été interpellé sur sa présence à cette cérémonie commémorative. Amadou Ba se réjouit de se joindre aux socialistes pour se rappeler d’une personnalité politique d’envergure et un commis de l’Etat. Le candidat venu deuxième lors de la précédente élection présidentielle a été interrogé sur les trois premiers mois de de Bassirou Diomaye Faye. Amadou Ba prend rendez-vous : « Je vais me prononcer dans les prochains et donner ma position » a-t-il promis.