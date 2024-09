Législatives du 17 novembre : Dr Serigne Modou Bousso Dieng , 1er leader politique à avoir déposé sa caution à la CDC

Il aura été le premier leader politique, tête de liste en perspective , à avoir déposé sa caution de 15 millions de francs CFA à la Caisse des dépôts et des consignations. Au téléphone de Dakaractu- Touba, le docteur Serigne Modou Bousso Dieng confirme son ambition de prendre part, avec ses collaborateurs, à la prochaine législature pour, entre autres objectifs, « redonner à la religion son lustre d’antan » et « combattre les insulteurs tous azimuts et par excellence, ceux qui s’en prennent aux chefs religieux de ce pays ».

Avec un ton engagé, il précise. « Je déposerai la liste sous la bannière de mon parti, l’Union des groupes patriotiques. » Je suis avec beaucoup de chefs religieux, dont un nombre assez conséquent de petits-fils de Serigne Touba. J’ai reçu ma quittance et mon attestation.

Dans une vidéo postée sur Internet, on voit le chef religieux et leader d’opinion dans son véhicule sur le chemin de la CDC avec des billets de banque dont le montant ferait 15 millions .