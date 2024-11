Législatives du 17 novembre 2024 : Zahra Iyane Thiam dévoile la stratégie de l’opposition pour faire face au régime

Les élections législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024 s'annoncent comme un tournant majeur pour la scène politique nationale. Dans un contexte de recomposition des alliances, les coalitions de l'opposition cherchent à s'unir pour contrer le régime en place.

Face à ces enjeux, Zahra Iyane Thiam, mandataire national de la coalition Jam Ak Njariñ, a dévoilé les stratégies d'alliances et les directives de vote dans une déclaration détaillée, appelant les militants et sympathisants à faire preuve de mobilisation.



En effet, les élections législatives du 17 novembre 2024 représentent une opportunité pour l'opposition d'unifier ses forces mais aussi de proposer une véritable rivalité au pouvoir en place.



Lors d’un point de presse tenu ce vendredi 15 novembre 2024 au siège de la coalition Jamm Ak Njariñ , Zahra, Iyane Thiam a mis en avant la décision stratégique des coalitions Jam Ak Njariñ , " Takku Wallu Sénégal" , et "Sam Sa Kaddu", insistant sur les départements clés. Ces alliances en vue de l'élection législative du 17 novembre 2024 vise à maximiser les chances de victoire en évitant la dispersion des voix, un défi majeur.



Le mandataire national de la coalition Jamm Ak Njariñ souligne que cette alliance n'est pas « contre nature » mais repose sur une complémentarité pour répondre aux aspirations du peuple sénégalais, mais aussi pour faire barrage au régime en place. Malgré des négociations complexes, notamment en raison des délais serrés imposés par les législatives anticipées, les partis ont réussi à surmonter leurs divergences pour construire une inter-coalition forte.



Zahra Iyane Thiam a précisé les modalités de l'inter-coalition, qui se décline principalement en deux volets : des listes communes dans certains départements et une complémentarité dans d'autres. Ainsi, Jam Ak Njariñ porte la liste de l'inter-coalition à Keur Massar, Tivaouane, Guédiawaye, et d'autres localités stratégiques comme Bakel et Bambey. À Dakar, cependant, c'est la coalition "Samm Sa Kaddù" qui est menée par le maire de la ville de Dakar Barthélemy Dias.



Dans la diaspora, l'inter-coalition s'appuie sur une répartition similaire : Jamm Ak Njariñ est en tête de liste pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique Australe, et l'Amérique-Océanie. Cette stratégie permet d'optimiser les chances de succès tout en consolidant une base électorale cohérente.