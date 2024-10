Législatives anticipées : le maire de Diofior et ses camarades socialistes se retirent de la coalition Jam Ak Jariñ

Après avoir vu la publication de la liste de la coalition Jam Ak Jariñ, le maire Youssou Diom et ses camarades socialistes de la communauté de Diofior disent avoir constaté « une trahison au sein du parti ». « Le parti socialiste est la deuxième force politique du département de Fatick. Notre secrétaire général de section le maire Youssou Diom le seul maire socialiste du département, deuxième adjoint de la coordination, ne figure pas sur les listes. Cela est injuste et inacceptable et correspond à la mort du parti dans le département, car l'homme à la base solide est écarté par le parti. Nous, socialistes de Diofior, nous prenons acte et nous nous retirons de la coalition Jam Ak Jariñ » regrettent les socialistes de Fatick.



L'arrondissement du père fondateur du parti socialiste Léopold Sedar Senghor regrette la position de la secrétaire nationale du parti qui selon le maire Diom, « a lésé » le parti Senghorien à Fatick. Avec ses camarades, le secrétaire général de section, maire de Diofior décide de voter contre la liste dirigée par Amadou Ba.