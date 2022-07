Législatives à Ndiaffate : Astou Ndiaye et le pôle des femmes de Bby clôturent la campagne par une conférence publique.

La commune de Ndiaffate a été à l’honneur. En effet, elle a été choisie pour abriter une conférence publique animée par le directeur général du Budget, M. Moustapha Ba.



La tête de liste de Bby, Astou Ndiaye et le pôle ont eu cette initiative afin de permettre aux femmes du département de mieux s'imprégner des réalisations du président Macky Sall depuis son accession au pouvoir.



Venues des contrées les plus lointaines, les femmes ont eu droit à une séance d'explication sur les projets et programmes du PR pour faire du Sénégal un pays émergent...



Le thème a été axé, rappelons-le, sur une seule question. "Pourquoi voter Benno Bokk Yakaar?".