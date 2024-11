Législatives: Bougane Guèye Dany appelle les habitants du Cayor à " sanctionner le Pastef".

À travers une forte mobilisation sillonnant tout le cayor, la caravane de Sàmm Sa Kàddu a été reçue par les populations de Thiès, de Tivaouane etc. Prenant la parole, Bougane Guèye Dany a appelé les habitants de cette contrée à sanctionner le Pastef. À l'en croire, le leader de ce parti et autres, depuis leur accession au pouvoir, ne cessent de recevoir des homosexuels. D'ailleurs, Ousmane Sonko tarde a relevé le défi qu'il lui a lancé c'est-à-dire " prendre le risque d'en parler aux sénégalais". Bougane Guèye Dany a invité la population du Cayor à voter massivement la liste de Samm Sa Kaddu et l'inter-coalition.