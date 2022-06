Législatives 2022 à Kolda : Doudou Ka (DG AIBD) installe le comité électoral départemental au consensus.

Le DG de l'AIBD, Doudou Ka, a installé par consensus le comité électoral départemental de Kolda, en tant que commissaire ce samedi 25 juin 2022. Il s'agit pour Doudou Ka en compagnie de Thierno Amadou Sy et Moussa Sow (Cojer) de donner la majorité au soir du 31 juillet 2022. Et le slogan en dit long sur leur mission "ensemble pour la victoire au soir du 31 juillet 2022." Ainsi, Moussa Baldé (Maer/pcd) a été désigné comme mandataire départemental du comité électoral, Abdoulaye Bibi Baldé ( DG Poste) coordonnateur départemental et Mame Boye Diao, coordonnateur communal de la coalition BBY.

Lisant la déclaration, Mame Boye Diao au nom du mandataire Moussa Baldé, (MAER) avance : "c'est avec un consensus et par acclamations que le mandataire de la coalition dans le département de Kolda est Moussa Baldé. Et pour cela nous sommes allés jusqu'au détail pour le consensus de cette liste qui a inclu la mouvance présidentielle élargie. "Dans la foulée, il précise : "il n'y a pas eu de tiraillements pour la confection de la liste. Et maintenant, nous devons aller vers la victoire finale dans l'unité pour l'intérêt de la coalition..."

Lui emboîtant le pas, Doudou Ka, commissaire, estime qu'avec cette liste, "Kolda sera le titre foncier du Bby". À ce titre, il soutient que " Kolda a de grands leaders, voire des hommes d'État qui ont la confiance du président de la République. C'est pourquoi, nous pouvons rendre compte au président de la République que Kolda a pris le pari de dépasser les 85% lors des législatives. D'ailleurs, nous félicitons les leaders pour leur clairvoyance, leur unité puisque nous avons mis sur pied le comité électoral sans aucune contestation. "En ce sens, il invite " le comité électoral à se réunir pour dérouler le travail. Et le comité aura les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif en compagnie des jeunes et des femmes."