Législatives 2022 : Me Abdoulaye Wade vote sans faire de déclaration devant la presse…

Il était attendu. Il est finalement venu. Le président Me Abdoulaye Wade est arrivé à son lieu de vote à l'école Fadilou Mbacké du point E. C'est plus précisément à 13h que l'ancien chef de l'État et tête de liste nationale de la coalition Wallu Sénégal est arrivé à son lieu de vote avec un cortège. Il était accompagné de ses fidèles compagnons, Doudou Wade, Mamadou Lamine Diallo et d'autres responsables. A son arrivée, c'est une immense foule qui l'attendait avec la présence de la presse nationale et internationale pour immortaliser ce moment historique. Ainsi, la presse l'a accompagné à sacrifier à son devoir civique prenant bulletin par bulletin. Attendu pour faire une déclaration, Me Abdoulaye Wade à préférer ne pas se prononcer mais à saluer l'assistance avant de prendre congé.