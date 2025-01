Le verdict du Premier ministre

L’actuel Premier ministre qui était tête de liste de Pastef avait demandé l’arrestation des personnes accompagnant le convoi des leaders de Sàmm sa Kàddu lors de la campagne des dernières législatives et avait exigé leur condamnation.



C’est fait !



Elles ont été arrêtées sans discernement telle une rafle de police. Parmi eux des activistes, des militants, des sympathisants qui n’avaient commis aucun crime si ce n’est d’avoir été dans le convoi de la coalition ou d’avoir reçu les leaders à Saint-Louis.



Aujourd’hui certaines d’entre elles ont été purement et simplement relaxées après avoir été maltraitées, jetées en pâture et emprisonnées dans des conditions difficiles.



Des dizaines d’autres ont été lourdement condamnées sur la base d’une seule vidéo regrettable impliquant une seule personne.



Pendant ce temps, une vidéo montrant un membre de la sécurité du convoi de la tête de liste de Pastef brandissant une arme à feu et une machette n’a eu aucune suite.



L’affaire du siège de Sàmm Sa Kàddu brûlé et vandalisé n’a eu aucune suite.



L’appel de la tête de liste de Pastef-Dakar demandant à ses partisans de s’armer de machette et de couteaux n’a pas eu aucune suite.



Les différentes attaques du convoi de Sàmm Sa Kàddu entraînant des pertes matérielles et des blessés n’ont jamais eu de suites.



Voilà ce Sénégal qu’on nous propose en termes de rupture systémique.



Honteux et inacceptable !