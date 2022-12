Le président de l'UA appelle à une "mobilisation générale" pour éradiquer la polio

Le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine (UA), a appelé samedi à une "mobilisation générale" pour "éradiquer" la poliomyélite en Afrique où la vaccination des enfants contre cette maladie est en baisse, lors d'un forum international consacré à cette maladie, près de Dakar.



En raison du Covid-19, des dizaines de millions d'enfants n'ont pas été vaccinés contre la poliomyélite. Cette situation a contribué à la propagation de flambées de poliovirus dans de nombreux pays africains, selon un document officiel du "forum pour la vaccination et l'éradication de la polio en Afrique", organisé dans la nouvelle ville de Diamniadio, près de la capitale sénégalaise.



Les chefs d'Etat rwandais et bissau-guinéen, Paul Kagame et Umaro Sissoco Embalo, et des officiels et experts internationaux, participent à ce forum organisé par le dirigeant sénégalais en sa qualité de président de l'UA et des organisations internationales.



"Il y a une tendance à la baisse de la couverture vaccinale de base partout en Afrique" alors que "la poliomyélite, maladie invalidante et particulièrement mortelle, mérite une attention particulière", a déclaré le dirigeant sénégalais.



"Les poliovirus sauvages ont été éradiqués mais malheureusement, ces acquis ont été remis en cause avec des flambées épidémiques signalées ces dernières années (dans certains pays africains). Ca montre la fragilité des acquis" et l'urgence d'"une mobilisation générale pour éradiquer la polio en Afrique" par la vaccination, a déclaré M. Sall



"Il s'agit de sonner l'alerte et de porter le plaidoyer afin qu'aucun enfant ne soit laissé en rade", a-t-il ajouté, avant d'appeler à la production de vaccins sur le continent.



La poliomyélite est une maladie très contagieuse. Le poliovirus envahit le système le système nerveux et peut causer une paralysie permanente. Cette maladie touche le plus souvent les enfants de moins de cinq ans mais toute personne non vaccinée peut l'attraper.