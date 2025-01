Le ministre des Affaires étrangères chinois en tournée africaine

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a salué lundi "l'amitié ancienne" entre l'Afrique et son pays, qu'il a qualifié de "partenaire le plus fiable" du continent, lors d'une brève visite en Namibie, première étape d'une tournée africaine.



La Chine consacre traditionnellement sa première visite diplomatique de l'année à l'Afrique, a rappelé Wang Yi lors d'un point de presse à Windhoek, en présence de la prochaine présidente de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, élue en décembre.



"C'est devenu une belle tradition et un trait distinctif de la diplomatie chinoise depuis 35 ans d'affilée, sans aucun changement ou hésitation", a déclaré le ministre des Affaires étrangères.



"Nous chérissons l'amitié ancienne entre la Chine et l'Afrique, qu'il s'agisse de l'époque extraordinaire des luttes pour l'indépendance (...) ou de la coopération mutuellement bénéfique que nous poursuivons", a-t-il ajouté.



Wang Yi devait se rendre ensuite au Congo, avant de visiter le Tchad et le Nigeria cette semaine.



Pékin veut montrer, en respectant cette tradition de visite diplomatique, que la Chine est "le partenaire le plus fiable des pays africains dans la poursuite du développement", ainsi que "le plus fort soutien de l'Afrique sur la scène internationale", a souligné le ministre.



Le président américain Joe Biden s'était rendu en Angola début décembre pour afficher les ambitions de Washington en Afrique, face notamment à la Chine qui y investit très lourdement.



Pékin est le premier partenaire commercial du continent africain, avec 167,8 milliards de dollars (151,8 milliards d'euros) d'échanges bilatéraux au premier semestre 2024, selon les médias officiels chinois.



Le géant asiatique a envoyé des centaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs en Afrique et gagné un accès privilégié à ses vastes ressources naturelles, comme le cuivre, l'or et le lithium.



Les prêts des banques publiques chinoises ont permis de financer la construction de nombreuses infrastructures indispensables à la croissance africaine. Ils ont aussi contribué à creuser l'endettement de certains pays.