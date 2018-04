Le ministre de la Pèche adoube le DG du Cosec, les chargeurs et plébiscite les réalisations de Macky Sall dans le secteur

Venu présider l'atelier sur l'amélioration des techniques de transformation, de conservation et de marketing des produits horticoles et halieutiques, le ministre chargé de la pêche et de l'économie maritime n'a pas mis du temps pour louer l'ampleur du travail que le Dg du Cosec Mamadou Ndione et les chargeurs abattent dans le cadre de la mission que le gouvernement leur a confiée. Par ailleurs, Oumar Guèye de plébisciter le bilan de Macky Sall dans le secteur de la pêche, avec ses nombreuses réalisations par des investissements insoupçonnés. Une occasion saisie donc par l'ex compagnon d'Idrissa Seck pour revenir sur l'importance de cette rencontre car pour le ministre l'emballage est devenu un maillon non négligeable dans la chaîne d'où la nécessité d'une vraie formation. "La pêche et l'horticulture contribuent à l'équilibre de notre économie", dira encore Omar Guèye. Cependant, pour le Dg du Cosec, pour plus d'efficience, il est important de créer une large synergie des acteurs publics et privés autour de plateformes et d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques de conservation, de transformation et de mise en condition commerciale de nos produits agricoles et halieutiques.

"Donner plus de valeur aux produits de la pêche et de l'agriculture c'est procurer des richesses à notre pays. C'est aussi faire une meilleure distribution de revenus dans ces secteurs à haute intensité de main d'oeuvre. C'est surtout créer beaucoup d'emplois et mieux répartir les fruits de la croissance" a souligné le Dg du Cosec Mamadou Ndione.

Cette rencontre avait réuni organisations professionnelles de la pêche et agents de l'État...