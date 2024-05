Tribunal de Dakar : un marchand ambulant épinglé avec 200 cartons de produits antalgiques

Gora Ngom écope 3 mois de prison assortis sursis pour vente illicite de produits pharmaceutiques et mis en danger de la vie d'autrui. Le marchand ambulant a comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.





Présenté au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar, Gora Ngom a nié la paternité des 200 cartons de produits antalgiques. Il soutient n'avoir jamais vendu de médicaments. "Je vends des pâtes dentifrice et des brosses à dents. Les 200 cartons ne m'appartiennent pas. Lorsqu'on nous a interpellés, les policiers ont mélangé mes bagages avec ceux de Babacar Tall. C'est lui qui vendait les médicaments. Mais il a pris la fuite", se défend-il.



À l'enquête, il avait reconnu vendre des produits pharmaceutiques même s'il a nié les 200 cartons produits pharmaceutiques retrouvés dans sa marchandise.



Invité à faire son réquisitoire, le représentant du ministère public estime que les dénégations systématiques du mis en cause est dans le but de se soustraire de sa responsabilité. "Il n'est pas habilité à vendre ses produits pharmaceutiques. Ceci constitue un danger pour la santé des populations", mentionne le parquet qui demande une confusion des peines à un an de prison ferme assortis d'une amande de 1 million contre le prévenu Gora Ngom.





Du côté de la défense, Me Baba Diop a fait savoir que son client a refusé de coopérer avec les policiers, c'est ce qui l'a conduit ici. Selon la robe noire, ces produits appartiennent à plusieurs personnes. "Cela ne suffit pas pour lui accorder la paternité des médicaments", déclare Me Diop qui sollicite la relaxe au bénéfice du doute.





Finalement, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi a déclaré le prévenu coupable et le condamne à 3 mois de prison assortis de sursis.



Aïda Ndiaye Fall