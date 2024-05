Ziguinchor : En 4 ans, Abdoulaye Baldé et sa municipalité consomment plus de 367 millions de carburant (Cour des Comptes)

La mairie de Ziguinchor sous le magistère d’Abdoulaye Baldé a été aussi fouillée par la Cour des Comptes. Ladite juridiction constate de 2015 à 2018 une dépense en carburant dépassant largement le parc automobile de la mairie.



Les achats de carburant de la période ont cumulé à 367 401 864 FCFA soit, une consommation moyenne annuelle de 91 850 466 F CFA. Les dépenses de carburant ont atteint, pour certaines années, le montant de cent millions avec précisément 101 304 052 F CFA en 2016 et 100 606 257 F CFA en 2017.



S'agissant de la consommation des services, le cabinet du maire, le secrétariat et bureau ont absorbé, à eux seuls, 72% du carburant contre 28% pour les services restants dont, 3% pour l'Education-jeunesse et Sports ainsi que 3% pour la Santé-hygiène-action sociale.



Lors des consommations records, d'au moins cent millions réalisées en 2016 et 2017, ces deux derniers services n'ont pas reçu de carburant.



Dans l'ensemble, le parc de la commune ne justifie pas l'achat de carburant à hauteur de 367 401 864 FCFA durant la période. En considérant les 20 voitures et motos de la commune comme des véhicules de service, leur consommation de 200 litres mensuellement par unité équivaut normalement à 4 000 litres; soit 48 000 litres par an. Ce volume de carburant coûterait 48 000 000 F CFA, par année, si le litre valait 1 000 F CFA...