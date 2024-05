Tribunal de Dakar : un bijoutier accusé d'avoir racolé des bracelets d'enfants, attrait devant la barre

Bijoutier de son état, Bamba Dia âgé de 42 ans a comparu ce vendredi 10 mai devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de vol sur les chemins publics au préjudice de P. D une gamine de 6 ans. Il a été relaxé par le tribunal au bénéfice du doute.





Le prévenu Bamba Dia est accusé d'avoir racolé le bracelet d'une jeune fille en classe de CI à l'institut notre Dame. Les faits ont eu lieu au niveau du rond-point Washington. En réalité, le chauffeur du bus de la ligne 7 de Dakar Dem Dikk a suivi toute la scène. Il a aperçu le prévenu qui rôdait autour de l'enfant. Quelques minutes après, il a pris la fille entre ses bras pour ensuite la relâcher. Par la suite, la fille est allée chez elle et elle a raconté la scène à sa maman qui est venue avec la fille sur les lieux. C'est ainsi que la fille a reconnu le gars qui rôdait toujours sur les lieux.



Lors de son arrestation, les policiers ont découvert par-devers lui un sachet contenant 11 bracelets d'enfant avec leurs initiales. Interpellé sur ces bracelets, il déclare que les bijoux appartiennent à ses clients qui lui ont demandé d'effectuer des échanges pour recevoir d'autres bracelets. N'ayant pas convaincu les enquêteurs, il a été déféré et placé sous mandat de dépôt depuis le 29 avril dernier pour vol sur les chemins publics.



À la barre, il a contesté les faits qui lui sont reprochés. "Ce jour-là, je me dirigeais vers le marché de bijoux qui se trouve au marché de Sandaga communément appelé "Lalou ourouss". En tant que bijoutier, je n'ai pas l'habitude de travailler les bijoux en argent. Je vous jure que je n'ai pas volé le bracelet de la gamine", se dédouane-t-il.



Prenant la parole, le représentant du ministère public a souligné la constance des faits et requiert 2 mois de prison ferme.



Selon son conseil Me Baba Diop, les déclarations du chauffeur ne suffisent pas pour dire qu'il a volé le bracelet de la partie civile. "Jusqu'ici, il n'a eu aucune plainte de parents qui réclameraient les bracelets de leurs enfants. Il y a un doute sur la culpabilité du prévenu", a souligné la robe noire qui sollicite la relaxe au bénéfice du doute de son client. Me Iba Mar Diop s'en rapporte à la plaidoirie de son confrère.



En rendant son verdict, le tribunal a relaxé le prévenu Bamba Dia au bénéfice du doute.