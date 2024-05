Importante offensive jidahiste dans le nord du Mozambique

L'armée mozambicaine affrontait vendredi des jihadistes qui ont attaqué la ville de Macomia, a annoncé le président Filipe Nyusi, évoquant une escalade du conflit dans le nord troublé du pays.



Cette attaque semble être la plus importante depuis le début de l'année dans la région de Cabo Delgado, riche en gaz.



M. Nyusi a indiqué que les assaillants avaient tenté de pénétrer dans Macomia tôt dans la matinée, mais que les forces mozambicaines leur ont opposé une "forte résistance", les forçant à se replier après 45 minutes de combats.



Les jihadistes se sont ensuite réorganisés et "sont revenus", a expliqué le président lors d'une allocution télévisée.



Selon les médias locaux, des centaines de jihadistes ont pris part à l'offensive, qui survient alors que le géant français de l'énergie TotalEnergies cherche à faire reprendre le travail sur un projet de gaz naturel liquéfié à 20 milliards de dollars (18,6 milliards d'euros) dans la région.



Le Mozambique place de grands espoirs dans de vastes gisements de gaz - les plus importants découverts dans le sud du Sahara - qui ont été trouvés à Cabo Delgado en 2010.



Si tous sont exploités, le Mozambique pourrait devenir un des 10 plus gros exportateurs de gaz.



Mais une insurrection liée au groupe jihadiste Etat islamique empêche tout progrès depuis 2017. Plus de 5.000 personnes ont été tuées et des milliers d'autres chassées de chez elles.



Des forces du Rwanda ainsi que de pays de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) ont été déployées au Mozambique en juillet 2021 après une attaque contre la ville de Palma.



Elles ont permis au gouvernement de reprendre le contrôle de l'essentiel de la région. Mais 2024 a vu un regain des violences.