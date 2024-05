Kaffrine: 153 millions de consommation de carburant en 4 ans, sur un parc automobile de 6 véhicules en panne... à la Mairie (Cour des Comptes)

L'ancien Maire de la commune de Kaffrine, Abdoulaye Wilane du Parti Socialiste a été épinglé dans le rapport de la cour des Comptes publié, ce vendredi 10 Mai 2024. En effet, la cour des Comptes révèle des irrégularités dans la gestion du carburant à la mairie de la commune de Kaffrine dirigée par Wilane entre 2015 et 2019. L'achat global de carburant est estimé à 153 490 529 Francs Cfa, entre 2015 et 2018, avec une consommation de 47 996 814 Francs Cfa en 2015, 27 998 545 Francs Cfa en 2016, 30 998 310 Francs Cfa en 2017 et 46 496 960 Francs Cfa en 2018, soit une consommation moyenne de 38 372 632 FCfa.



Toutefois, le corps de contrôle fait état d'un parc automobile communal composé de six (6) véhicules qui sont tous en panne. Sur ce, deux copies de cartes grises ont été transmises à la Cour qui souligne qu'aucune autre documentation afférente au suivi de l'entretien régulier des véhicules n'a été fournie. Ainsi, la cour renseigne également de l'absence de carnets de bord, qui sont obligatoires pour les véhicules administratifs. Elle indique par ailleurs qu'en l'absence desdits carnets, qu'il est impossible ni pour elle, ni pour le comptable des Matiéres de controler le mouvement des véhicules et les dotations de carburant en fonction des consommations et des distances parcourues.



En conclusion, la Cour considére que le carburant a été acquis suivant une modalité proscrite pour un montant total de 153 490 529 F CFA . Elle estime que la consommation du carburant à hauteur du montant sus indiqué est disproportionnelle au regard de l’état et de la faible consistance du parc automobile. Sur ce, l’utilisation et la destination du carburant n’ont pas été justifiées par le maire. la Cour estime que le maire, Abdoulaye Wilane a enfreint la réglementation sur les dépenses publiques et la comptabilité des matières.