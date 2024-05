Licences de Pêche: Le Sénégal perd 782 millions de francs CFA entre 2010 et 2016

782 millions FCFA est le montant perdu par le Trésor public sénégalais entre 2010 et 2016 à cause du non recouvrement des redevances issues des attributions de licences de pêche par la Direction des pêches maritimes (DPM). Sur cette période, le montant global des redevances à payer était de 5 milliards 731 millions 549 mille 322 francs CFA. Seuls 4 milliards 949 millions 545 mille 761 francs CFA ont été effectivement collectés, constate t-on dans le rapport de la cour des comptes.



Cette perte a des conséquences négatives sur le fonctionnement de la Caisse d’Encouragement de la pêche industrielle et artisanale (CEPIA) et sur l’Agence de gestion et de coopération entre le Sénégal et la Guinée Bissau (AGC). « Ces deux structures subissent une diminution de leurs recettes potentielles car une partie des redevances leur est reversée selon la clé de répartition suivante 95% Etat et CEPIA et 5% pour l’AGC », révèle la cour des comptes.