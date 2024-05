Pape Alé Niang, nouveau DG Rts : « Je m’engage … »

C’est ce vendredi 10 mai 2024 que le journaliste a pris service à la tête de la direction générale de radiotélédiffusion sénégalaise. Face à ses désormais nouveaux collaborateurs, Pape Alé Niang rassure déjà dans ses premiers propos. «Je tiens à vous assurer de mon engagement total à servir notre nation avec dévouement et intégrité. Ma conduite à la tête de la Rts sera dictée par cette volonté de rupture incarnée par le nouveau pouvoir tout en restant au service du peuple sénégalais » promet Pape Alé Niang aux nouvelles autorités qui ont porté leur choix sur sa personne pour conduire aux destinées de la première chaîne de radio télédiffusion du Sénégal.







Ainsi face aux défis qui l’attendent, il tient à dire, « je m’engage à œuvrer pour faire de la Rts un instrument au service de la vérité, de la transparence et du progrès de notre société » tient à préciser et rassurer de sa volonté à servir et faire servir la Rts à la population.







Cependant, il rappelle la mission qui l’attend au service du public. « Nous avons le redoutable honneur d’être au service de l’information pour rendre au public ce qu’il attend, ce qu’il espère, ce qui l’intéresse et ce qui est de son intérêt » rappelle le nouveau Dg de la Rts.







Aux employés, il rassure puis appelle les collaborateurs au service public. « Comptez sur moi pour avoir la liberté d’exprimer tous vos talents. En préservant les acquis, nous relèverons les défis de l’innovation. Ensemble, nous ouvrons une nouvelle page de collaboration plus proche pour porter plus haut le flambeau du service public » lance Pape Alé Niang.