Louga : 400 millions pour l’adduction en eau de villages de deux communes rurales

L’eau potable va bientôt couler à flot dans les communes rurales de Gandé et de Sieur dans le département de Louga. Un projet du conseil départemental de Louga de 400 millions pour quatre ans va permettre à six villages de ces communes d’avoir de l’eau potable.





« C’est l’association des maires de la région de Limoges Métropole en France qui nous a accordé une subvention de 400 millions dont 100 millions par an pour une adduction en eau dans six villages dans chacune des communes de Gandé et Sieur dans le département de Louga » nous apprend le président du Conseil départemental de Louga.





Selon Amadou Mbery Sylla, cette coopération a démarré cette année. « Avec ces adductions en eau dans cette zone sylvopastorale, les populations auront désormais de l’eau potable en abondance et les animaux aussi. Les populations faisaient des kilomètres pour avoir de l’eau potable. Ce qui deviendra un mauvais souvenir » laisse-t-il entendre.