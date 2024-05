Passation de service à la Rts : Pape Alé Niang appelle les agents à la responsabilité et à la liberté pour réconcilier la boîte avec le public

Lors de la passation à la Rts, le journaliste Pape Alé Niang a appelé les employés qui ont eu à quitter la Rts à revenir car ils ont leur place toujours dans la maison. Toutefois, il fait savoir que « c’est anormal que la Rts ne soit pas classée première dans le classement national des télévisions car tous les meilleurs journalistes sont là. C’est un devoir pour nous de prôner la liberté d’expression et la responsabilité » lance-t-il.







Ainsi, il annonce que « j’ai appelé à des concertations avec tout le personnel. Nous sommes une équipe. J’appelle tout le monde au travail, à réconcilier la Rts avec le peuple Sénégalais. Investissons-nous pour écarter le goulot d’étranglement qui vous a empêché de vous épanouir et vivre de votre métier ».







Toutefois, il tend la main à ses désormais collaborateurs qu’il compte sur eux pour réussir la mission et relever les défis mais aussi faire revenir le public qui a quitté. « Je ne peux réussir ma mission sans votre collaboration. On doit dans un mois se vanter de dire que la Rts est la chaîne numéro 1 au Sénégal ; nous devons faire de la Rts une chaîne de télévision suivi dans la sous-régional pour réussir ce que font les télévisions occidentales, c’est-à-dire devenir une source d’information » conclut le désormais DG de la RTS.