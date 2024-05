Supposée entorse à I'application des textes de I'UCAD sur une supposée affectation de Ismaila Madior à FALL à l’IFAN : Le Saes rétablit la vérité !

Des rumeurs persistantes, portant sur une supposée entorse à I'application des textes de I'UCAD dans l'un de ses établissements, l'lFAN, polluent l'espace universitaire.

Des informations non fondées, car non étayées, ne sauraient remettre en cause la possibilité offerte par les textes à un enseignant-chercheur ou chercheur de faire une demande d'affectation dans un établissement de I'UCAD.



La Coordination SAES de Dakar porte à la connaissance de la communauté universitaire et de l,opinion publique qu'à ce jour, aucun acte de procédure n'a été déposé à I'IFAN et encore moins examiné par le comité scientifique de cet Institut, seule instance habilitée à émettre un avis sur le détachement d'un enseignant ou l'affectation d'un chercheur dans un établissement d'enseignement ou de recherche.



pour rappel,le décret 84-1,L84 du 13 octobre 1984 en vigueur, en son article 24, dispose que << Des membres du personnel enseignant des facultés peuvent être affectés à I'IFAN pour une durée de trois ans renouvelables, par arrêté du Ministre chargé de I'Enseignement supérieur, sur proposition du Comité scientifique et après avis de l'Assemblée de I'Université. »



A ce jour, le Directeur de l'lFAN, consulté par le Recteur sur l'affectation du camarade Ismaila Madior Fall, n'a fait qu'informer l'Assemblée d'établissement lors de sa session du mardi 30 avril ZOZ4 dans l'attente du déclenchement de la procédure telle que prévue à l'article susmentionné.

De fait, I'IFAN a une longue tradition d'accueil de collègues mus par le désir de promouvoir la recherche au sein de I'UCAD au regard du caractère prestigieux de l’institut, qui n'a rien d'un établissement servant à caser des personnes



Aussi, considérons-nous qu'il est intolérable que des délits d'opinion soient soulevés ces derniers jours à l'endroit du camarade Ismaël Madior Fall et que cela puisse contribuer à semer le doute :

- d’une part, sur la crédibilité des instances de I'IFAN principalement habilitées à statuer sur la question comme il l'a déjà fait dans le passé;

- d’autre part sur le respect àe la liberté accordée à tout enseignant -chercheur d'imprimer à la gestion de sa carrière l'orientation qu'il souhaite y apporter. Au surplus, l'intéressé a déjà été réintégré dans ses fonctions de Professeur titulaire à la FSIP par arrêté numéro 00001L99 du 03 mai 2024.



En définitive, il appartiendra au comité scientifique de l'lFAN, une fois saisie en bonne et due forme, de prendre les décisions appropriées sur l'acceptation ou non du collègue en cause.

La coordination du SAES campus de Dakar appelle la communauté universitaire à davantage de retenue afin d'éviter de faire de I'UCAD un enjeu politique, un terrain de règlement de comptes personnel.

La coordination du SAES Campus de Dakar réaffirme son engagement pour la défense des intérêts matériels et moraux des militants et entend jouer pleinement son rôle avant-gardiste et de veille dans l'application des textes qui régissent la communauté universitaire.



Coordination SAES CamPus de Dakar