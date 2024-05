DÉFENESTRÉ DE LA BNDE/ Abdoulaye Niane confie avoir relevé une banque à terre en renforçant ses avoirs propres et en multipliant ses bénéfices.

C’est dans sa page Facebook que le désormais ex-Directeur général de la BNDE a fait un résumé de son passage à la tête de l’institution. L’homme qui fait les frais de sa proximité avec le défunt régime , malgré qu’il fut le directeur de campagne du candidat Ousmane Sonko lors de la première présidentielle de 2019, confie avoir relevé une banque à terre et vouée à la banqueroute.



Nommé par le Président Macky Sall un matin 28 février 2023, Abdoulaye Niane n’aura fait qu’un an et deux mois au poste. Il se rappelle , dit-il, ce qu’une haute autorité de la Bceao, lors de sa première visite de contact lui avait lancé de but en blanc : « Mr Niane, vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez, vous ne pouvez pas relever cette banque. La situation est sans issue ». Pourtant , martèle le natif de Touba , « à l’arrivée, la première année a été bouclée avec une augmentation remarquable du capital social qui passe de 11 à 52 milliards faisant d’elle la banque la mieux capitalisée du Sénégal et l’une des premières dans l’Uemoa ». Mieux, ajoute Abdoulaye Niane, les fonds propres ont été revigorées de 28 à 69,9 milliards, un bénéfice record de 8,5 milliards a été réalisé, une progression forte du total bilan qui passe de 398 milliards à 554 milliards en un an soit une progression de 39% a été enregistrée.



Il bouclera son récit en précisant que la banque passe ainsi de la 17ème place pour intégrer le top 10. Et ce sera non sans confier que son objectif était d’intégrer le top 5 cette année avec une stratégie qui était déjà bien mise en place avec l’emplacement d’un nouvel organigramme qui promeut l’efficience, la digitalisation, l’efficacité… Abdoulaye Niane se dira confiant que son successeur, Mamadou Faye, saura tenir le flambeau.