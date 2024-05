Chantiers inachevés à Kolda : Une carte d'identité de la région…

Les chantiers inachevés sont devenus une carte « d’identité » de la région de Kolda. En ce sens, il y a des chantiers de plus d’une décennie qui sont là comme le centre délocalisé de l’université Assane Seck, la maison des jeunes (kolda 2006) sise à côté de l’élevage, le village artisanal de Vélingara entre autres. A cela il faut ajouter la boucle du Fouladou en cours qui tarde toujours à être terminée pour le bonheur des populations du département de Medina Yoro Foula.



Dans cette rubrique, il faut inscrire le « fameux » domaine agricole communautaire(DAC) de Fafacourou qui est une véritable utopie pour de nombreux jeunes. C’est dans cette optique que Boubacar Camara coordonnateur du forum civil précise que Kolda est une région de chantiers non-achevés par excellence. Dans la foulée, il précise que ces chantiers non terminés ou laissés à l’abandon sont devenus une habitude. Et c’est « extrêmement grave » et fait entrevoir un « désastre dans l’offre des services publics ».



S Deme un habitant de Medina Yoro Foula avance « nous sommes déçus par le non-achèvement des chantiers de notre département. En ce sens, nous déplorons surtout le chantier de la boucle du Fouladou à la traine avec un bitumage par saccades. C’est comme si, on ne nous considère pas alors qu’ailleurs les travaux sont allés vite. C’est pourquoi, nous avons beaucoup d’espoir avec le nouveau régime pour l’achèvement des chantiers comme la gendarmerie, la boucle du Fouladou entre autres. »



L’espoir de beaucoup de jeunes a été brisé avec ces chantiers inachevés comme le centre délocalisé de l’université Assane seck de Kolda. Ainsi, une bonne génération de jeunes étudiants auraient pu réussir ici si les travaux de l’université étaient bouclés à temps. Mais hélas, avec des conditions peu accommodantes dans les autres universités du pays ont brisé l’élan de ces jeunes faute de moyens, de tuteurs ou de dépaysement.





A en croire Boubacar Camara « la situation est extrêmement grave car cela devient une habitude à Kolda. En ce sens, nous pouvons décerner le prix des chantiers inachevés à la région. D’ailleurs, ces chantiers sont un désastre dans l'offre des services publics. »



Dans la foulée, il soutient « si tous ces chantiers étaient prêts comme le cas de l'université l'Etat n'allait pas être là à louer ou aménager des espaces pour les étudiants. Et l'impact est très négatif sur les populations car la mal gouvernance constitue la règle. Pire, avec les chantiers inachevés, c'est la non-livraison de services de qualité faisant entrevoir un détournement d'objectifs et de manque de transparence dans l'exécution des chantiers. D’ailleurs, sur tous ces chantiers personne ne peut donner une information complète… »



Quant au DAC de Fafacourou, c’est une illusion selon Ibrahima Diao, un jeune du département de Medina Yoro Foula. A ce titre, il déclare « nous avions beaucoup d’espoir avec l’implantation du DAC mais en vain. Ce DAC aurait pu créer de l’emploi pour les jeunes et lutter contre les migrations irrégulières. Mais, on nous a servis tellement de discours subversifs que nous ne croyons plus au projet. C’est pourquoi, nous interpellons les nouvelles autorités sur cette question restée sans réponse pour nous les jeunes… »