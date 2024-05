Inauguration infrastructures, livraison d’équipements : Plus 155 millions FCFA en 2021 pour des frais de mission au PUMA en 2021 (Rapport Cour des Comptes 2019-2021)

Les enquêteurs de la Cour des Comptes ont décelé des irrégularités avec des dépassements considérables sur les salaires du personnel et des frais de mission, des abus dans la consommation de carburant ainsi que des contrats de prestation de service irréguliers et à forte incidence financière.







Le montant des salaires du personnel est ainsi fixé 444 148 097 F CFA en 2019, à 491 294 628 F CFA en 2020 et à 504 600 184 F CFA en 2021.







Toutefois, il ressort des balances générales que les crédits consommés sur la ligne « Frais de mission » se montent à 155 009 525 FCFA en 2021 contre 116 106 486 F CFA en 2019. Les dépassements se chiffrent ainsi à 71 990 425 F CFA en 2021 contre 34 100 486 F CFA en 2019. En valeur relative, l’excédent des réalisations sur les prévisions est de 86,71 % en 2021, contre 41,59 % en 2019.







Les montants payés au titre des frais de mission ont essentiellement pour objet les cérémonies d’inauguration d’infrastructures ou de livraison d’équipements.







En 2019, le dépassement budgétaire est de 149 052 432, en 2020 de 131 307 755 et enfin en 2021 de 203 373 737. Au cours de la période sous revue, les montants des salaires payés aux personnels sont supérieurs aux autorisations budgétaires. L’excédent des réalisations sur les prévisions se monte à 203 373 737 F CFA en 2021 en valeur absolue, soit 42 % en valeur relative. Comparé à celui de l’année 2020, le dépassement sur les salaires a augmenté de 15 points.