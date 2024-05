Annoncé à Kolda : De "chaudes patates" à refroidir attendraient Daouda Ngom le ministre environnement...

De "chaudes patates" à refroidir attendraient à Kolda Daouda Ngom, le ministre de l'environnement, ce samedi 11 mai 2024. Parmi ces "patates chaudes", on peut citer la polémique autour de la station d'essence SGF implantée sur le lit du fleuve Casamance, la difficile cohabitation entre populations, éleveurs et exploitants de l'agroalimentaire sur les berges du kayanga à Saré Wogna(Ouassadou) et Parkour dans le département de Vélingara. Ainsi, il s'agit des parcelles octroyées à Mamadou Oumar Sall pour implanter ses bananeraies. Et d'après, notre source, les problèmes fonciers sont récurrents et ont fait beaucoup de dommages au sein de la population. Pour rappel, ces délibérations foncières dédiées à l'exploitant de bananes avaient fait couler beaucoup d'encre accompagnées parfois de mouvements d'humeur des populations.



Voilà en quelque sorte les chantiers névralgiques qui attendent le ministre de l'environnement au Fouladou. D'ailleurs, des villages d'éleveurs ont été déplacés parfois pour les besoins de l'agroalimentaire business. Cela a affecté beaucoup les populations en créant parfois des conflits entre éleveurs et exploitants de l'agroalimentaire. Pour les éleveurs, ces terres représentaient des pâturages et le fleuve comme source d'abreuvoir pour leurs animaux. Aujourd'hui, ces derniers n'ont presque plus accès aux pâturages et à l'eau.

Nous y reviendrons...



Madou Diallo