Le ministère en charge des Collectivités territoriales a procédé à la revue sectorielle 2022

Le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, a procédé ce jeudi 4 mai 2023, à la revue sectorielle 2022 de son département qui a enregistré la participation des élus, des partenaires techniques et financiers de la société civile et d’autres ministères.



Présidé par Monsieur Mamadou Talla, ministre en charge des Collectivités territoriales, cette revue a permis aux collaborateurs et aux partenaires de discuter et partager les résultats phares de l’exercice 2022 du ministère.





En effet, comme dans les autres services gouvernementaux, cette revue sectorielle est faite pour évaluer la politique sectorielle et présenter les résultats des programmes mis en œuvre obtenu par le ministère en charge des Collectivités territoriales. Et parmi les résultats obtenus, on pourrait noter la mise en place de la direction générale de la fonction publique locale, de l’agence de l’état-civil qui s’occupe des questions liées à l’état civil et qui sont en phase d’être numérisées....