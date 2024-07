Le message intrigant de Pape Alé Niang: " L'unique solution est de dire la vérité au peuple ...

Dans un post sur le réseau social X (ex Twitter), le Directeur Général de la Rts, Pape Alé Niang lance une alerte. "Juste 3 mois au pouvoir. Et on se rend compte que les choses les plus élémentaires sont en réalité des urgences à régler. L'unique solution est de dire la vérité au peuple et procéder à des ruptures. Sinon ce sera le retour de bâton", un message qui a intrigué plus d'un. Certains se posent des questions à savoir, de quoi parle le journaliste dans son tweet? Pour le responsable Politique de "Gueum sa Bopp", Bougane Gueye Dany, c'est un "aveu".