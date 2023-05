Le mea-culpa de Benoît Sambou: « Si nous étions unis Baldé et moi, nous n’aurions pas eu ces mauvais résultats… »

L’ancien ministre de la jeunesse et non moins responsable politique de Benno dans le Sud a regretté ces années d’adversité entre membres de la majorité. Ce qui est important, c’est le dialogue. Si nous avions dialogué Baldé et moi, nous n’aurions pas eu ces mauvais résultats à Ziguinchor… » a expliqué Benoît Sambou. Qui fait ainsi son mea-culpa lors du grand meeting de mobilisation de l’UCS pour rendre hommage au chef de l’Etat. En effet, il ne s’agit pas d’indexer l’opposition, mais de faire sa propre autocritique.





Dans sa logique, le responsable politique de Benno dans ses regrets, appelle les responsables du Sud à rester soudés autour des intérêts des populations. C’est vrai qu’il y a eu des erreurs qui ont été faites, estime Benoit Sambou, mais il n’est pas question d’ abandonner: « nous allons rester à vos côtés car, ceux qui sont à la tête de la ville sont incapables de satisfaire les Ziguinchorois » rassure t-il.