Le maire Mbaye DIONE apporte son soutien à monsieur Bougane Guèye Dany : « Je considère que cela obéit tout bonnement à une opération de liquidation d'un adversaire politique. »

Candidat investi à la 5e place de la coalition Jamm Ak Njarin, Mbaye DIONE a tenu à apporter son soutien à Bougane Guèye Dany. " En ces moments de doute collectif dû à une volonté d'instaurer la terreur et la brimade comme forme de réponse de la part du régime de Pastef, pour comprimer les libertés, notamment d'expression, d'opinions et de circuler, j'apporte tout mon soutien à monsieur Bougane GUEYE Dany, candidat investi sur la liste Saam Sa Kaddu aux prochaines élections législatives du 17 novembre 2024. Quelques soient les arguties avancées pour le retenir en otage de ce qui a tout l'air d'une instrumentalisation de notre appareil judiciaire, je considère que cela obéit tout bonnement à une opération de liquidation d'un adversaire politique, qui n'en a fini de marquer son désaccord sur la trajectoire que notre pays a emprunté depuis l'avènement de la dernière alternance démocratique", a-t-il indiqué.



D'après le responsable de l'AFP, « la priorité des gouvernants actuels doit être la recherche de solutions durables aux difficultés que rencontrent nos compatriotes victimes des intempéries le long du fleuve, le paiement intégral des arriérés des bourses des étudiants, la lutte contre la cherté de la vie, l'organisation d'élections libres et transparentes ».



Avant de déterminer en ces termes " La place de monsieur Bougane Gueye est aux côtés des sinistrés qu'il souhaite porter secours, aux côtés des siens et non en prison de façon arbitraire. C'est la raison pour laquelle, je lui adresse toute ma solidarité fraternelle et patriotique et demande au régime de le faire libérer dans les meilleurs délais".