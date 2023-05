« Le débat sur le 3e mandat a pourri la situation politique du Sénégal, alors que la Constitution a réglé la question depuis longtemps » (Cheikh Kanté)

Conduit par le Ministre d’Etat en charge du PSE Dr Cheikh Kanté et Ndèye Marème Badiane ministre d’Etat et présidente des femmes de Benno, la délégation venue de Fatick a été accueillie par une forte mobilisation de militants de la mouvance présidentielle de la région de Kaolack.



Ainsi pour marquer le coup pour la seconde et dernière étape de la tournée des femmes de Benno à Kaolack, celui qui est nommé par les militants de Benno "le soldat de Macky Sall", a voulu mettre les points sur les « i ». « Le débat sur le 3e mandat a pourri la situation politique du Sénégal, alors que la Constitution a réglé la question depuis longtemps » lance Dr Cheikh Kanté lors de la deuxième étape de la tournée à Kaolack.