Le communiqué du FMI entraîne la chute des obligations du Sénégal

Les obligations en dollars du Sénégal ont chuté après que le Fonds monétaire international a déclaré que la situation budgétaire des pays africains risquait de se détériorer. D'après la revue ConfidentielDakar, les obligations ont été les moins performantes d'un indice Bloomberg de dette souveraine émergente et frontalière en dollars. Le rendement des obligations à échéance 2048 a grimpé de 14 points de base à 9,78 %. Les obligations du Sénégal sont volatiles depuis que le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé le mois dernier son intention de dissoudre le Parlement contrôlé par l'opposition. Dans sa déclaration de fin de mission, le FMI a déclaré que l'économie du Sénégal avait ralenti début 2024, avec une croissance dans des secteurs clés comme l'exploitation minière et la construction plus faible que prévu. Le déficit budgétaire s'est creusé en raison de la réduction des recettes et de l'augmentation des subventions énergétiques. Le prêteur international a souligné le besoin urgent de réformes, notamment en réduisant les Subventions non ciblées et en rationalisant les exonérations fiscales pour stabiliser les finances publiques et réduire la dette. La déclaration de fin de mission publiée par le FMI fait état d'un certain dérapage budgétaire, contrairement aux rapports gouvernementaux antérieurs qui suggéraient le contraire, a déclaré Michael Kafe, économiste chez Barclays Bank Plc, dans une note aux clients. « Cela dit, si les prochaines élections aboutissent à une majorité parlementaire, cela contribuerait à éviter des retards inutiles dans la mise en œuvre du programme économique », a-t-il déclaré.



Les obligations du Sénégal, c'est quoi ?



L'État du Sénégal a fait plusieurs Eurobonds qui deviennent des obligations. Pendant leur durée de vie, les obligations font l'objet d'une cotation en Bourse qui permet aux prêteurs du Sénégal de les revendre avant leur échéance ou d'en acheter d'autres en cours de vie. Il en existe de nombreuses catégories aux caractéristiques très variables.