Le Sénégal surclasse le Malawi : 4-0, une victoire éclatante !

Dans un match dominé de bout en bout, le Sénégal a écrasé le Malawi sur le score de 4-0. L’entraîneur Pape Thiaw a opté pour un schéma tactique en 4-4-2, qui a rapidement porté ses fruits.



Dès le début de la rencontre, les visiteurs ont été confrontés à des difficultés majeures. À la 15e minute, le gardien de but des Flammes, Brighton Munthali, a écopé d’un carton rouge après avoir fauché Sadio Mané alors qu’il se dirigeait vers le but, laissant son équipe en infériorité numérique.



Les Lions du Sénégal ont profité de cette supériorité et ont ouvert le score à la 35e minute. Pape Gueye a inscrit un magnifique but du pied gauche, le ballon touchant le poteau avant de faire trembler les filets, permettant ainsi aux Sénégalais de prendre l’avantage à la mi-temps.



En seconde période, Pape Thiaw a effectué un changement tactique à la 50e minute avec l’entrée de Habib Diarra à la place de Formose Mendy. Cependant, le public sénégalais a connu un moment de désespoir lorsque Sadio Mané a vu son but annulé pour hors-jeu.



À la 64e minute, des changements supplémentaires ont été effectués : Boulaye Dia a remplacé Illimane Ndiaye et Lamine Camara a cédé sa place à Idrissa Gana Gueye. Ces ajustements ont porté leurs fruits, car à la 68e minute, Ismaila Sarr a offert une passe décisive à Sadio Mané, qui a marqué le deuxième but avec une puissante frappe du pied gauche.



Le Sénégal, galvanisé par le soutien de son public, a poursuivi son attaque et a été récompensé par un troisième but de Boulaye Dia à la 71e minute. Nicolas Jackson a ajouté un quatrième but à la 77e minute, portant le score final à 4-0.



Bien que les Lions de la Teranga aient poussé pour un cinquième but, ils n’ont pas réussi à le trouver, affichant tout de même une performance solide. Les deux équipes se retrouveront pour un match retour le mardi 15 octobre 2024, où le Sénégal espérera confirmer sa domination.