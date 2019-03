Le Sénégal réussit le coup parfait face au Madagascar (2-0) avec un doublé de Mbaye Niang

Ils avaient comme objectif de gagner pour finir en beauté. Les Lions ont réussi le coup parfait à Thiès, après leur succès (2-0) face au Madagascar, en match comptant pour la 6e et derrière journée des éliminatoires de la CAN 2019.



L'équipe de Aliou Cissé

a d'abord péché par manque de précision dans les 30 derniers mètres dans un premier quart d’heure fermé mais très engagé. Elle a d'ailleurs attendu la 26e minute et l'ouverture du score de Mbaye Niang pour cadrer son premier tir. C'est Ismaïla Sarr qui a servi parfaitement son coéquipier de Rennes au coeur de la surface, entre Thomas Fontaine et Jérémy Morel, joueur de Lyon (1-0).



Avant de totalement se libérer et de faire l'assaut du but de Ibrahima Dabo, le gardien Malgache. Mbaye Niang est revenu à la charge pour enfoncer les "Barea" dans la foulée (56e, 2-0).



Pourtant Sadio Mané n'a pas eu son influence habituelle sur le jeu des Lions. À l'exception de cette incursion dans la surface malgache en première période (14e), on a très peu vu le joueur de Liverpool, capitaine du jour.