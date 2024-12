Le Sénégal perd un géant de la littérature : Alioune Badara Bèye s'éteint à 79 ans

L'Association des écrivains du Sénégal pleure la perte d'un de ses plus grands piliers. Alioune Badara Bèye, figure emblématique de la littérature sénégalaise, est décédé ce dimanche à l'âge de 79 ans, des suites d'une longue maladie. Dramaturge, poète, romancier et éditeur engagé, il a marqué son époque par une œuvre profondément ancrée dans l'histoire et les réalités sociales de son pays. À travers ses pièces théâtrales et son rôle de leader dans des événements culturels majeurs, il a laissé une empreinte indélébile sur la scène littéraire et culturelle du Sénégal et au-delà. Son départ laisse un vide immense, mais son héritage continue d'inspirer les générations futures.



Dakaractu s'incline devant la mémoire de ce grand homme et présente ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches.