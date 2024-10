Le Sénégal lève 300 millions de dollars sur le marché international

Le Sénégal a levé 300 millions de dollars sur le marché international pour couvrir ses besoins de financement après un audit alarmant sur l'état de ses comptes et le report de décaissements en sa faveur par le FMI, a annoncé le gouvernement mercredi.



Le gouvernement installé en avril après la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle a présenté en septembre les conclusions d'un audit des finances publiques révélant, selon lui, des comptes publics dans un état "catastrophique", avec un déficit budgétaire atteignant 10,4% du PIB au lieu de 5,5% annoncés, et4 une dette publique à 76,3% du PIB, au lieu de 65,9% annoncés.



Le Premier ministre Ousmane Sonko a accusé les anciens dirigeants d'avoir manipulé les données communiquées aux partenaires internationaux, à commencer par le Fonds monétaire international (FMI). Les anciens dirigeants contestent ses dires.



Le FMI a indiqué mi-octobre avoir commencé à évaluer les retombées de l'audit sur les programmes passés et ceux en cours en vertu d'accords approuvés en 2023.



Le FMI, interrogé par l'AFP, n'a pas confirmé que ces programmes d'aide à hauteur de 1,8 milliard de dollars avaient été suspendus et qu'un déboursement équivalant à environ 559 millions de dollars prévu en 2024 avait été reporté à 2025 comme l'a indiqué récemment le ministre des Finances Cheikh Diba selon la presse sénégalaise.



Le ministère des Finances assure dans le communiqué de mercredi que la levée de 300 millions de dollars "répond à une nécessité de consolidation du financement en raison du report des décaissements" du FMI.



Le Sénégal a déjà levé en juin 750 millions de dollars en euro-obligations à un taux d'intérêt de 7,75% avec une maturité de sept ans.



La nouvelle levée, à nouveau souscrite par la banque américaine JP Morgan Chase, est assortie d'un taux d'intérêt de 6,33%.



Le succès de cette levée "traduit la confiance renouvelée des investisseurs internationaux (dans) la signature du Sénégal", se réjouit le ministère. Il s'agira de "la dernière émission de titres du Sénégal sur le marché financier international pour l'année 2024", selon lui.



Le gouvernement "envisage d'entamer des discussions avec le FMI pour établir un nouveau programme" d'aide, selon le ministère des Finances.



L'agence de notation Moody's a abaissé la note du Sénégal et classé le pays sous surveillance, à la suite des conclusions préliminaires de l'audit des finances publiques. Standard and Poor's a maintenu sa note, mais a révisé sa perspective de stable à négative.