Le Rwanda "devrait cesser tout soutien militaire au M23" et "retirer" ses troupes de RDC (émissaire américain pour l'Afrique)

Le Rwanda "devrait cesser tout soutien au M23" et "retirer" ses troupes de l'est de la République démocratique du Congo, a exhorté jeudi l'émissaire américain pour l'Afrique.



Le groupe armé M23 (pour "Mouvement du 23 mars"), soutenu par le Rwanda, a lancé en décembre une offensive éclair dans l'est de la RDC, qui lui a permis de s'emparer, en janvier et février, de Goma, capitale du Nord-Kivu, et de Bukavu, capitale du Sud-Kivu.



Kigali "devrait cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes ses troupes du territoire de la RDC", a affirmé Massad Boulos, après avoir rencontré en début de semaine les présidents congolais et rwandais.