Le PM Ousmane Sonko recevant les commerçants et riverains de Colobane : « Ce que nous n’allons pas tolérer… »

48h après sa descente à Colobane, le chef du gouvernement a reçu ce mardi les commerçants et riverains pour leur tenir le langage de vérité qu’il considère comme impératif. Ousmane Sonko, sans ambages rappelle les objectifs que le nouveau régime s’est fixé : « le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu par l’écrasante majorité des sénégalais. Il est venu avec un programme bien ficelé et axé sur le triptyque : « Jub Jubël Jubënti ». Il ne doit pas y avoir de discrimination dans ce que nous apportons pour nos mandants ».







Le premier ministre Ousmane Sonko, écoutant les acteurs qui ont subi les conséquences des désencombrements à Colobane, s’est certainement fait une idée des motivations des uns et des autres. Mais ce qu’il faut c’est de réclamer justice mais avec la manière. « On ne doit pas se faire justice soi-même. Cela ne favorise que l’anarchie. On ne pourra pas l’accepter. Il faut constater, alerter et laisser aux autorités compétentes le soin d’intervenir » indique le chef du gouvernement en rappelant que le régime ne cédera à aucune pression. « Nous sommes un gouvernement qui ne subit ni pression, ni chantage. Nous sommes à la tête du pays, mais nous avons ce rôle qui consiste aussi à rappeler aux gens les respects des règles établies. Il le faut parfois et avec fermeté. Nous avons pendant longtemps assisté à ce rapport de chantage et de menaces. ce que nous aurons à faire pour le pays, nous le ferons et avec rigueur pour avoir les résultats attendus » promet le premier ministre qui invite son auditoire à maintenir le juste équilibre.







Il y a des instructions claires qui ont été données et qui doivent, de manière réglementaire, être appliquées, selon Ousmane Sonko. « Nous n’allons plus accepter que les routes goudronnées soient bloquées. C’est n’est pas toléré. Au niveau des écoles, les hôpitaux, il est inadmissible que des gens se mettent à les encombrer. Pour le reste, nous demandons aux riverains et commerçants de faire preuve de tolérance. Nous invitons toutes les populations à faire preuve de patience et de tolérance pour que le travail que nous avons entamé, soit achevé au bénéfice de tous » renchérit le chef du gouvernement. Pour rappel, cette rencontre à enregistré les présences du ministre de l’intérieur, Jean Baptiste Tine, du ministre du commerce et de l’industrie, Serigne Gueye Diop mais également du ministre de la microfinance.