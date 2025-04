Le Khalife des Layennes, Seydina Mouhamadou Makhtar Laye, s’éteint et laisse un vide immense au sein de sa communauté

Le mercredi 9 avril 2025, la communauté layenne a été profondément affectée par le décès de Seydina Mouhamadou Mahtar Laye, le khalife Général des Layennes. Cette disparition soudaine a plongé les fidèles dans une grande tristesse. Dans la ville natale du défunt, Yoff, des milliers de croyants se sont regroupés en habits blancs, l’expression de la douleur sur le visage, pour rendre hommage à ce leader spirituel qui a laissé une empreinte indélébile sur toute une communauté. Bien que la peine fût palpable, chacun a accepté avec dignité le dessein divin, malgré l’aspiration à voir le Khalife demeurer parmi eux encore pour beaucoup plus longtemps.







Ngagne Thiaw, un membre dévoué de la communauté, exprime son étonnement et sa tristesse : « J'ai lu l'information, j'étais incapable de prendre mon petit déjeuner, cela m'a tellement choqué. » Mais c'est le dessein divin. Cette réponse, qui est également celle de nombreux autres, reflète le choc soudain que provoque l'annonce. Seydina Mouhamadou Makhtar Laye a été enterré ce matin, dans un cadre d'une grande simplicité, en accord avec l'humilité qui a marqué son existence. Certains ont été surpris par la promptitude de l’enterrement, mais cela fait partie des traditions et des valeurs essentielles de la communauté.







L'illustre Khalife, bien que toujours en retrait et d'une discrétion peu commune, était un homme de foi et de dévotion profonde. Sa vie exemplaire, caractérisée par l'humilité et le dévouement altruiste, laissera une empreinte indélébile dans la mémoire de ses disciples. Beaucoup ont exprimé leur respect pour un homme qui, bien qu'il ait été le mentor spirituel de milliers de personnes, optait pour la discrétion plutôt que pour la gloire, tout en portant avec lui son dévouement à Dieu et sa communauté avec une conviction inébranlable.







Seydina Mouhamed Lamine Laye, le nouveau Khalife, est maintenant chargé du relais. Tout le monde l'observe avec l'espoir que son mandat sera réussi, portant les enseignements et les principes des prédécesseurs vers un futur d'abondance spirituelle. L'enjeu est colossal, néanmoins la communauté laïque demeure soudée, disposée à appuyer son nouveau dirigeant dans cette entreprise sacrée, avec l'espoir que l'héritage du regretté Khalife persiste à orienter leurs actions.