Le Dr Pape Abdoulaye Seck octroie 3 billets pour la Mecque aux femmes de la Médina

S’il y a une personne qui œuvre pour le rayonnement de la Médina, c’est bien le Docteur Pape Abdoulaye Seck.



D'ailleurs, le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural a déjà mis en pratique la politique du Chef de l’État Macky Sall qui a décrété 2018, année sociale.



Ainsi, il a marqué la fin du mois de mars (mois dédié à la femme) en octroyant deux billets pour le pèlerinage à la Mecque aux femmes du Grand Mouvement de la Médina et un autre billet pour l’association des femmes Sope Naby qui avait fait de lui son parrain à l’occasion de la conférence religieuse organisée ce samedi 31 mars à la rue 10x23 de la Médina.



La présidente de l’Association, Ndèye Bineta Niang, a tenu à rappeler les liens chaleureux que le ministre Pape Abdoulaye Seck entretient avec les populations médinoises et qui datent de longtemps. Elle a reçu le billet pour la Mecque ainsi que des devises pour l’accompagnement au lieu saint de l’Islam.



Les deux autres bénéficiaires, très émues, n’avaient de mots suffisants pour remercier leur bienfaiteur qui malgré son emploi du temps très chargé, est toujours au chevet et à l’écoute des préoccupations des habitants de ce quartier populaire situé au cœur de la capitale.



Les témoignages sont unanimes : le ministre s’investit dans tous les secteurs d’activité rien que pour l’épanouissement des âmes qui composent cette zone stratégique de Dakar.



« Ce n’est pas aujourd’hui qu’il a commencé à œuvrer dans le social. Dieu seul sait le nombre de malades qu’il a pris en charge, les personnes qui ont effectué le Hajj grâce à lui et les appuis conséquents qu’il a déployés pour la formation et l’emploi des jeunes et des femmes pour ne citer que cela », nous confie une des membres du Grand Mouvement de la Médina.



« Ce mouvement nous l’avons créé spontanément en guise de remerciement des nombreuses actions humanitaires qu’il ne cesse de faire pour son quartier, mais aussi pour l’accompagner dans la grande mission que lui a assignée le Président de la République », renchérit-elle.



Le conférencier du jour qui traitait un thème sur le bon compagnonnage dans l’Islam, a reçu la somme de 200.000 FCFA des mains du ministre qui capitalise plus de 20 ans d’actions humanitaires au chevet des populations de la Médina. Les chanteurs religieux quant à eux, ont reçu une enveloppe de 100.000 FCFA.



Le Dr Pape Abdoulaye Seck était accompagné d’une forte délégation dans laquelle figurait l’ancien président de la Fédération Sénégalaise de Football Malick Sy Souris dont il s'est prévalu d'une amitié vieille de plusieurs décennies.



Le ministre a aussi tenu à saluer le travail consenti par les femmes de la Médina qui ont investi plusieurs secteurs d’activité pour se rendre autonomes et ainsi contribuer à l’émergence de leur localité.



Il a réaffirmé sa détermination à accompagner les populations de la Médina, en tant que frère et natif du quartier tout en promettant des lendemains meilleurs avec sa diligence auprès du Chef de l’État.



II a par la même occasion réitéré sa volonté de ne ménager aucun effort pour la réussite des projets d’envergure définis par le Président de la République et qui tournent essentiellement autour du Plan Sénégal Émergent. Sous cet angle, le ministre a indiqué qu’il sera toujours en première ligne pour la réélection éclatante de son mentor, le président Macky Sall.