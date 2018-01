Latmingué : Création d'une nouvelle sensibilité en faveur de l'Apr

Une toute nouvelle sensibilité vient d'être mise sur pied dans la commune de Latmingué par des ténors de l'Alliance pour la République en vue de mieux renforcer les acquis dudit parti.



Il s'agit du coordinateur de l'Apr à Latmingué, Diouly Ndao, de l'ancien député libéral, El Hadji Malick Guèye, du conseiller municipal Vieux Badia Doumbouya et de Boubacar Sy, tous des leaders politiques ayant des ' bases politiques solides'.



Au cours d'une conférence de presse suivie d'une cérémonie de remise d'équipements sportifs à la zone de Keur Omar Bambara, coïncidant avec le lancement de cette task-force, les principaux concernés ont jeté les bases de celle-ci. " Nous nous sommes retrouvés ensemble comme un seul homme pour promouvoir notre parti (Apr) dans la commune de Latmingué. Donc, c'est à l'intention du président Macky Sall parce qu'il nous a demandés de massifier l'Alliance pour la République et pour massifier, il faut arrondir et élargir", a mentionné Diouly Ndao, le 1er adjoint au maire de Latmingué.



Optant pour une politique autrement, c'est-à-dire axée sur la rupture et le développement, les nouveaux compagnons politiques comptent sillonner les différentes localités de Latmingué afin de sensibiliser les populations sur les réalisations du chef de l'État, notamment la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE).