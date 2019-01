Lancement par Diène Farba Sarr de travaux à la Patte d’Oie : Banda Diop refuse toujours de parler de « sa transhumance »

Le maire de la « Patte d’Oie » Banda Diop a-t-il honte d’avouer qu'il a rejoint les prairies marrons ? À l’opposé de son collègue des Parcelles Assainies Moussa Sy qui avait au lendemain de l'élection de Soham Wardini, comme édile de la ville de Dakar, annoncé avoir rallié la mouvance présidentielle, Banda Diop lui s’arcboute. Et ce malgré la présence ce matin au lancement des travaux paysagers de la façade de la Patte d’Oie, du ministre du cadre de vie Diène Farba Sarr, et des autorités administratives.

« Mon avenir politique aujourd’hui n’est pas à l’ordre du jour, j’étais venu pour présider une cérémonie républicaine en présence du ministre et du sous-préfet. Le jour où je sentirai l’occasion de convoquer la presse autour de ce débat je la convierai » a répondu le maire face aux sollicitations des journalistes sur son avenir politique.

Le maire a par la suite eu des propos fort élogieux envers le Président Macky Sall et son Gouvernement.

« Je dois me réjouir en cette matinée d’accueillir le ministre du cadre de vie Diène Farba Sarr et tout son ministère. Entre autres aussi le commandement territorial, le promoteur, les populations, les délégués de quartier pour procéder au lancement de l'aménagement paysager de la façade de la Patte d’Oie. C’est un grand honneur pour moi de lancer ces travaux en collaboration et en intelligence avec les populations. D’abord, je dois remercier toutes les autorités, au 1er rang le Chef de l’Etat, son 1er ministre et le ministre Diène Farba Sarr qui a été un peu le bras technique de la confection de ce projet là » dira le maire. Il a aussi salué le « partenariat gagnant-gagnant » dans le montage financier.

« Nous avons procédé aujourd’hui au lancement et dans les mois à venir espérons étrenner ce joyau. Dans le montage financier il y a le promoteur mais aussi la contribution de l’État. Nous ne pouvons pas extrapoler sur le prix, mais c’est un partenariat gagnant-gagnant, et dans les prochains jours on va démarrer » a-t-il dit.

« Le projet est un aménagement paysager qui ne prend pas comme point de départ la Mosquée, mais le rond point de la Patte d’Oie. Il y a toute une plateforme qui va être aménagé jusqu’à l’entrée de Cabana, où il y aura des espaces commerciaux de dernière génération. Tout ceci en parfaite adéquation avec le parcours Présidentiel qu’il empruntait pour aller à l’aéroport, nous avons retenu aussi de tenir compte dans ce projet là des exigences du centre de santé Nabil Choucair et de tous les acteurs » a expliqué le maire pour finir.