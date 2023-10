Lancement du mouvement "Alliance pour le Développement de Ndiaffate : " Il est au service de l'Apr et à la disposition exclusive du PR Macky Sall" (Bocar Diallo).

Ils se sont rassemblés dans un grand élan autour d'un idéal commun. C'est un cadre d'échanges pour la massification du parti à l'échelle locale", a-t-il indiqué.

Avant de préciser que le mouvement "And Défar Ndiaffate" s'affranchit de " toute tutelle à l'échelle locale et s'est frayé son propre chemin pour contribuer activement à l'effort du développement de Ndiaffate. Il reste autonome, indépendant, entreprenant et ouvert à toute personne éprise de justice et pétrie de qualité humaine et intellectuelle pour le rayonnement et la prospérité de la commune de Ndiaffate".